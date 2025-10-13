Kräutersalz selbst herstellen

© kids.4pictures/www.Fotolia.com
Kinderbauernhöfe
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
© dpa
Bei einem Spaziergang durch den urbanen Waldgarten Britz sammeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene heilende Kräuter. Anschließend stellen sie daraus Kräutersalz her.
Viele Kräuter haben besondere Heilkräfte. Familien und Kinder ab vier Jahren lernen einige davon bei einem Spaziergang durch den urbanen Waldgarten in Britz kennen. Anschließend mahlen sie die gesammelten Kräuter zusammen mit grobem Salz, um daraus Kräutersalz herzustellen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© kids.4pictures/www.Fotolia.com
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
© Syda Productions - stock.adobe.com
Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an. mehr