Kräutersalz selbst herstellen

11. Oktober 2025

Wildkräuter (1)

© dpa

Bei einem Spaziergang durch den urbanen Waldgarten Britz sammeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene heilende Kräuter. Anschließend stellen sie daraus Kräutersalz her.

Viele Kräuter haben besondere Heilkräfte. Familien und Kinder ab vier Jahren lernen einige davon bei einem Spaziergang durch den urbanen Waldgarten in Britz kennen. Anschließend mahlen sie die gesammelten Kräuter zusammen mit grobem Salz, um daraus Kräutersalz herzustellen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kräutersalz im Urbanen Waldgarten Britz
Location
Urbaner Waldgarten Britz
Beginn
11. Oktober 2025 15:00 Uhr
Ende
11. Oktober 2025 16:30 Uhr
Eintritt
6 Euro
Anmeldung
www.vhsit.berlin.de

Urbaner Waldgarten Britz

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Leonberger Ring 54
12349 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Junge mit Schaf

© kids.4pictures/www.Fotolia.com

Kinderbauernhöfe

Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen.  mehr

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 13. Oktober 2025