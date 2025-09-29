Berührungspunkte mit der Brennnessel

© dpa
Wochenend-Tipps für Kids
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr
Im Ökowerk Berlin befassen sich Familien und Kinder in einer Brennnesselwerkstatt mit der besonderen Pflanze und erfahren, wie sie sich sinnvoll nutzen lässt.
Wer in der Natur oder im Garten eine Brennnessel erblickt, versucht sich möglichst von ihr fern zu halten. In der Brennnesselwerkstatt im Ökowerk befassen sich Familien und Kinder nun aus nächster Nähe mit der brennenden Pflanze. Sie können kleine Mutproben bestehen und lernen ein Wundermittel kennen, das bei unangenehmen Berührungen hilft. Außerdem erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie sich die Pflanze zunutze machen können. Denn aus den Brennnesseln stellen sie gemeinsam grüne Seife her.
