Berührungspunkte mit der Brennnessel

28. September 2025

Wandel einer Bergbaufolgelandschaft

© dpa

Im Ökowerk Berlin befassen sich Familien und Kinder in einer Brennnesselwerkstatt mit der besonderen Pflanze und erfahren, wie sie sich sinnvoll nutzen lässt.

Wer in der Natur oder im Garten eine Brennnessel erblickt, versucht sich möglichst von ihr fern zu halten. In der Brennnesselwerkstatt im Ökowerk befassen sich Familien und Kinder nun aus nächster Nähe mit der brennenden Pflanze. Sie können kleine Mutproben bestehen und lernen ein Wundermittel kennen, das bei unangenehmen Berührungen hilft. Außerdem erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie sich die Pflanze zunutze machen können. Denn aus den Brennnesseln stellen sie gemeinsam grüne Seife her.

Location
Ökowerk Berlin
Beginn
28. September 2025 12:00 Uhr
Ende
28. September 2025 14:15 Uhr
Eintritt
Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familien 16 Euro, zzgl. 5 Euro Materialkosten
Anmeldung
info@oekowerk.de

Ökowerk Berlin

Adresse
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin

Aktualisierung: 29. September 2025