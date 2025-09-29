Berührungspunkte mit der Brennnessel

Wer in der Natur oder im Garten eine Brennnessel erblickt, versucht sich möglichst von ihr fern zu halten. In der Brennnesselwerkstatt im Ökowerk befassen sich Familien und Kinder nun aus nächster Nähe mit der brennenden Pflanze. Sie können kleine Mutproben bestehen und lernen ein Wundermittel kennen, das bei unangenehmen Berührungen hilft. Außerdem erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie sich die Pflanze zunutze machen können. Denn aus den Brennnesseln stellen sie gemeinsam grüne Seife her.