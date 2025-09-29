Den Spinnen auf der Spur

27. September 2025

Hilfe, Spinne!

Im Britzer Garten können Familien und Kinder auf einer Tour das faszinierende Leben der Spinnen erkunden.

Die meisten Menschen sind nicht begeistert, wenn sie irgendwo eine Spinne entdecken. Das Freilandlabor Britz will etwas gegen das schlechte Image der Spinne unternehmen. Bei einer Tour durch den Britzer Garten erleben Familien und Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren, dass die achtbeinigen Tiere faszinierende Lebewesen sind. Bei einer Spinnenforschertour lernen sie das Leben der Spinne kennen. Die Tour startet am Parkeingang Mohriner Allee.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Natur nur für Kinder: Spinnenalarm
Location
Freilandlabor Britz
Beginn
27. September 2025 10:00 Uhr
Ende
27. September 2025 16:00 Uhr
Eintritt
9 Euro
Anmeldung
dialog@freilandlabor-britz.de

Freilandlabor Britz

Adresse
Sangerhauser Weg 1
12349 Berlin

