Den Spinnen auf der Spur

Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im Britzer Garten können Familien und Kinder auf einer Tour das faszinierende Leben der Spinnen erkunden.
Die meisten Menschen sind nicht begeistert, wenn sie irgendwo eine Spinne entdecken. Das Freilandlabor Britz will etwas gegen das schlechte Image der Spinne unternehmen. Bei einer Tour durch den Britzer Garten erleben Familien und Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren, dass die achtbeinigen Tiere faszinierende Lebewesen sind. Bei einer Spinnenforschertour lernen sie das Leben der Spinne kennen. Die Tour startet am Parkeingang Mohriner Allee.
