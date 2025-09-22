Mit einem abwechslungsreichen Programm öffnet die Hansabibliothek ihre Türen für das zweite Kamishibai Lesefest. Im Rahmen der Veranstaltung finden Lesungen, Workshops und Werkstattgespräche statt. Zum zweiten Mal dabei ist außerdem das Theater Zenobia. Außerdem gibt es eine Ausstellung über das Kamishibai, das ein traditionelles japanisches Papiertheater ist.