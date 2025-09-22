Kamishibai Lesefest

19. bis 21. September 2025

Kinderbücher

Die Hansabibliothek veranstaltet das zweite Kamishibai Lesefest. Es finden zahlreiche Lesungen und Workshops statt. Mit dabei ist auch das Theater Zenobia.

Mit einem abwechslungsreichen Programm öffnet die Hansabibliothek ihre Türen für das zweite Kamishibai Lesefest. Im Rahmen der Veranstaltung finden Lesungen, Workshops und Werkstattgespräche statt. Zum zweiten Mal dabei ist außerdem das Theater Zenobia. Außerdem gibt es eine Ausstellung über das Kamishibai, das ein traditionelles japanisches Papiertheater ist.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kamishibai Lesefest
Location
Hansabibliothek
Beginn
19. September 2025
Ende
21. September 2025
Eintritt
kostenlos
Programm
www.kamishibai.mondolibro.de

Hansabibliothek

Adresse
Altonaer Straße 15
10557 Berlin

Verkehrsanbindungen

