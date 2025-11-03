Sprachen lernen in den Herbstferien

20. bis 31. Oktober 2025

Kinder Sprachcamp

Symbolbild

© dpa

In den Herbstferien bietet der Kindersprachclub Berlin verschiedene Sprachcamps an.

Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 16 Jahren lernen in kleinen Gruppen Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch. Jeder Kurs läuft über 5 Tage mit täglichen Einheiten von 120 Minuten. Spielerische Sprachübungen, kreative Aktivitäten und landestypische Snacks machen Lust auf Sprache und Kultur. Wer noch intensiver einsteigen möchte, kann an einem Intensivsprachkurs mit erweitertem Programm teilnehmen.

Auf einen Blick

Ferienkurs
Sprachcamps
Location
Kindersprachclub Berlin
Beginn
20. Oktober 2025
Ende
31. Oktober 2025
Eintritt
ab 140 Euro
Anmeldung
www.kindersprachclub.de

Kindersprachclub Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Joachim-Friedrich-Straße 3
10711 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinderbücher im Regal

© dpa

Wochenend-Tipps für Kids

An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm.  mehr

Aktualisierung: 3. November 2025