Sprachen lernen in den Herbstferien

© dpa
Herbstferien-Programm für Kinder
Wer seine Herbstferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Tipps, um die Freizeit bestmöglich zu gestalten. mehr
© dpa
In den Herbstferien bietet der Kindersprachclub Berlin verschiedene Sprachcamps an.
Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 16 Jahren lernen in kleinen Gruppen Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch. Jeder Kurs läuft über 5 Tage mit täglichen Einheiten von 120 Minuten. Spielerische Sprachübungen, kreative Aktivitäten und landestypische Snacks machen Lust auf Sprache und Kultur. Wer noch intensiver einsteigen möchte, kann an einem Intensivsprachkurs mit erweitertem Programm teilnehmen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Wer seine Herbstferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Tipps, um die Freizeit bestmöglich zu gestalten. mehr
© dpa
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr