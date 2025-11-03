Sprachen lernen in den Herbstferien

Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 16 Jahren lernen in kleinen Gruppen Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch. Jeder Kurs läuft über 5 Tage mit täglichen Einheiten von 120 Minuten. Spielerische Sprachübungen, kreative Aktivitäten und landestypische Snacks machen Lust auf Sprache und Kultur. Wer noch intensiver einsteigen möchte, kann an einem Intensivsprachkurs mit erweitertem Programm teilnehmen.