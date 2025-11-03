© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Beim Parkour-Ferienkurs entdecken Kinder, wie viel Spaß Klettern, Springen und Balancieren im Freien machen kann.
Der dreitägige Kurs findet im Tilla-Durieux-Park am Potsdamer Platz statt und lädt Kinder von 8 bis 12 Jahren dazu ein, die Umgebung kreativ zu nutzen und eigene Grenzen spielerisch zu erweitern. Neben neuen Bewegungen werden Selbstbewusstsein, Entscheidungsfreude und Teamgeist gestärkt.
