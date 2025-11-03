Parkour Ferienkurs

20. bis 22. Oktober 2025

Parkour Ferienkurs

Symbolbild

© dpa

Beim Parkour-Ferienkurs entdecken Kinder, wie viel Spaß Klettern, Springen und Balancieren im Freien machen kann.

Der dreitägige Kurs findet im Tilla-Durieux-Park am Potsdamer Platz statt und lädt Kinder von 8 bis 12 Jahren dazu ein, die Umgebung kreativ zu nutzen und eigene Grenzen spielerisch zu erweitern. Neben neuen Bewegungen werden Selbstbewusstsein, Entscheidungsfreude und Teamgeist gestärkt.

Auf einen Blick

Event
Parkour Ferienkurs
Location
Tilla-Durieux-Park
Beginn
20. Oktober 2025
Ende
22. Oktober 2025
Öffnungszeiten
13:30 bis 15 Uhr
Eintritt
99 Euro
Anmeldung
berlin.parkourone.com

Tilla-Durieux-Park

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Gabriele-Tergit-Promenade 14
10963 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Gummistiefel (2)

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 3. November 2025