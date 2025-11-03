Parkour Ferienkurs

Der dreitägige Kurs findet im Tilla-Durieux-Park am Potsdamer Platz statt und lädt Kinder von 8 bis 12 Jahren dazu ein, die Umgebung kreativ zu nutzen und eigene Grenzen spielerisch zu erweitern. Neben neuen Bewegungen werden Selbstbewusstsein, Entscheidungsfreude und Teamgeist gestärkt.