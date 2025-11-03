Pfeffersport-Feriencamps

20. bis 31. Oktober 2025

Kinder Feriencamps

Symbolbild

© dpa

Pfeffersport bietet in auch in den Herbstferien wieder verschiedene Sportcamps für Kinder und Jugendliche an.

In den Herbstferien veranstaltet Pfeffersport verschiedene Feriencamps für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche. Die Angebote richten sich an unterschiedliche Altersgruppen und Interessen und umfassen Fußball, Parkour, Tanzen, Basketball und ein Sport-Spiel-Spaß-Camp. Alle Camps finden auf Sportanlagen in Prenzlauer Berg oder Pankow statt. Im Preis enthalten sind ein tägliches Mittagessen, Snacks wie Obst, Gemüse, Müsliriegel und Wasser.

