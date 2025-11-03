Pfeffersport-Feriencamps

© dpa
Herbstferien-Programm für Kinder
Wer seine Herbstferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Tipps, um die Freizeit bestmöglich zu gestalten. mehr
Pfeffersport bietet in auch in den Herbstferien wieder verschiedene Sportcamps für Kinder und Jugendliche an.
In den Herbstferien veranstaltet Pfeffersport verschiedene Feriencamps für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche. Die Angebote richten sich an unterschiedliche Altersgruppen und Interessen und umfassen Fußball, Parkour, Tanzen, Basketball und ein Sport-Spiel-Spaß-Camp. Alle Camps finden auf Sportanlagen in Prenzlauer Berg oder Pankow statt. Im Preis enthalten sind ein tägliches Mittagessen, Snacks wie Obst, Gemüse, Müsliriegel und Wasser.
