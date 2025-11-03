Herbstferien im Düppeler Forst

© dpa
Herbstferien-Programm für Kinder
Der Verein Jugend in Berliner Wäldern lädt Kinder in den Herbstferien zu einer erlebnisreichen Woche im Düppeler Forst ein.
Im Düppeler Forst können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren in den Herbstferien für mehrere Tage die Natur hautnah erleben. Sie bauen Waldhütten, folgen den Spuren von Tieren, schnitzen Figuren aus Holz, erkunden den Wald und lernen Wissenswertes über Umwelt und Natur. Zwischendurch gibt es Zeit zum Toben, Spielen und für gemeinsame Abenteuer mit anderen Kindern.
