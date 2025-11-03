Herbstferien im Düppeler Forst

20. bis 24. Oktober 2025

Kinder im Wald

Symbolbild

© dpa

Der Verein Jugend in Berliner Wäldern lädt Kinder in den Herbstferien zu einer erlebnisreichen Woche im Düppeler Forst ein.

Im Düppeler Forst können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren in den Herbstferien für mehrere Tage die Natur hautnah erleben. Sie bauen Waldhütten, folgen den Spuren von Tieren, schnitzen Figuren aus Holz, erkunden den Wald und lernen Wissenswertes über Umwelt und Natur. Zwischendurch gibt es Zeit zum Toben, Spielen und für gemeinsame Abenteuer mit anderen Kindern.

Auf einen Blick

Event
Herbstferien im Düppeler Forst
Location
Waldschule Zehlendorf
Beginn
20. Oktober 2025
Ende
24. Oktober 2025
Öffnungszeiten
9 bis 16 Uhr
Eintritt
110 bis 140 Euro, ja nach Selbsteinschätzung
Anmeldung
zehlendorf@anmeldung-waldschule.de

Waldschule Zehlendorf

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Stahnsdorfer Damm 3
14109 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Junge mit Schaf

© kids.4pictures/www.Fotolia.com

Kinderbauernhöfe

Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen.  mehr

Aktualisierung: 3. November 2025