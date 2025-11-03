Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin

Das fünftägige Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2010 bis 2019. Auf dem Programm stehen während der Herbstferien unter anderem die Sportarten Basketball, Tennis, Hockey und Leichtathletik. Natürlich darf das Steckenpferd der Füchse Berlin - Handball - nicht fehlen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Kids können an den Feriencamps teilnehmen.



Die Füchse veranstalten in den Herbstferien zwei Sportcamps. Das erste vom 20. bis 24. Oktober und das zweite vom 27. bis zum 31. Oktober.