Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin

20. bis 31. Oktober 2025

Kleine Sportlerinnen und Sportler aufgepasst! Bei den Feriencamps der Füchse Berlin werden verschiedene Sportarten ausprobiert.

Das fünftägige Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2010 bis 2019. Auf dem Programm stehen während der Herbstferien unter anderem die Sportarten Basketball, Tennis, Hockey und Leichtathletik. Natürlich darf das Steckenpferd der Füchse Berlin - Handball - nicht fehlen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Kids können an den Feriencamps teilnehmen.

Die Füchse veranstalten in den Herbstferien zwei Sportcamps. Das erste vom 20. bis 24. Oktober und das zweite vom 27. bis zum 31. Oktober.

Auf einen Blick

Herbstferien
Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin
Location
Sportpark der Füchse Berlin
Beginn
20. Oktober 2025
Ende
31. Oktober 2025
Eintritt
165 Euro für Nicht-Vereinsmitglieder, 130 Euro für Vereinsmitglieder
Anmeldung
fuechse-berlin-reinickendorf.de

Sportpark der Füchse Berlin

Adresse
Kopenhagener Straße 33
13407 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 3. November 2025