Offenes Museumsatelier im Mikroskopierzentrum

05. September 2025

Naturkundemuseum Berlin Biodiversitätswand

Biodiversitätswand im Naturkundemuseum Berlin

© Thomas Rosenthal

Im offenen Museumsatelier des Naturkundemuseums können Kinder faszinierende Objekte selbst in die Hand nehmen und unter dem Mikroskop erforschen.

Im Naturkundemuseum warten farbenprächtige Schmetterlinge, Vogelflügel, ein Dinosaurierkiefer und Fossilien darauf, entdeckt zu werden. Beim offenen Museumsatelier können Kinder diese Objekte aus nächster Nähe betrachten, unters Mikroskop legen und zeichnerisch festhalten.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Offenes Museumsatelier im Mikroskopierzentrum
Datum
05. September 2025
Location
Museum für Naturkunde
Eintritt
Nur Museumseintritt (11 Euro, ermäßigt 5 Euro)
Öffnungszeiten
12:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Museum für Naturkunde

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Invalidenstr. 43
10115 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinder im Garten

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

© Stadt und Land

12. Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei.  mehr

Kinder auf der Wiese 1

© dpa

Wochenend-Tipps für Kids

An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm.  mehr

Aktualisierung: 8. September 2025