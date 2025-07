Der Zalando Playground bietet in Kooperation mit mehreren großen Marken ein Aktionswochenenende für Kinder an. Zu erwarten sind Basketball, Arcade Games, ein Live-DJ, Brand Spaces, Challenges, Autoscooter, Streetfood, und ein Secrets Act als Überraschung. Für Fashion-Liebhaberinnen und Liebhaber ist auch etwas dabei, zum Beispiel ein Glücksrad von der Make-up-Brand Too-Faced und Fashion-Designs.



Unter anderem sind Nike, Tommy Hilfiger, Jordan, New Balance, Champion und Yourturn dabei.



Der Besuch des Playgrounds ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Kinder und Jugendliche dürfen sich nicht ohne erwachsene Begleitung auf dem Flughafen aufhalten.