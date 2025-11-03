«Urlaub ohne Koffer» ist ein ganztägiges Programm der Berliner Stadtmission für Kinder von 6 bis 11 Jahren, deren Eltern in den Ferien arbeiten müssen. In den Herbstferien findet das Programm in Friedrichshain statt. Dabei entdecken die Kinder ihren Kiez, unternehmen Ausflüge oder gestalten kreative Projekte. Das Programm dauert 5 Tage und die Kinder werden von geschulten Ehrenamtlichen betreut.