Urlaub ohne Koffer

20. bis 24. Oktober 2025

Urlaub ohne Koffer

In den Herbstferien bietet die Berliner Stadtmission wieder das Ferienprogramm «Urlaub ohne Koffer» an.

«Urlaub ohne Koffer» ist ein ganztägiges Programm der Berliner Stadtmission für Kinder von 6 bis 11 Jahren, deren Eltern in den Ferien arbeiten müssen. In den Herbstferien findet das Programm in Friedrichshain statt. Dabei entdecken die Kinder ihren Kiez, unternehmen Ausflüge oder gestalten kreative Projekte. Das Programm dauert 5 Tage und die Kinder werden von geschulten Ehrenamtlichen betreut.

Auf einen Blick

Ferienprogramm
Urlaub ohne Koffer
Location
Gemeinde Frankfurter Allee
Beginn
20. Oktober 2025
Ende
24. Oktober 2025
Eintritt
70 Euro
Infos und Anmeldung
www.berliner-stadtmission.de

Gemeinde Frankfurter Allee

Adresse
Frankfurter Allee 96
10247 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 3. November 2025