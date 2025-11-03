© dpa
Herbstferien-Programm für Kinder
In den Herbstferien bietet die Berliner Stadtmission wieder das Ferienprogramm «Urlaub ohne Koffer» an.
«Urlaub ohne Koffer» ist ein ganztägiges Programm der Berliner Stadtmission für Kinder von 6 bis 11 Jahren, deren Eltern in den Ferien arbeiten müssen. In den Herbstferien findet das Programm in Friedrichshain statt. Dabei entdecken die Kinder ihren Kiez, unternehmen Ausflüge oder gestalten kreative Projekte. Das Programm dauert 5 Tage und die Kinder werden von geschulten Ehrenamtlichen betreut.
