Meko Mitte: Tag der offenen Tür

Der Tag der offenen Tür bietet vielfältige Mitmachangebote rund um digitale Medien, Technik und Wissenschaft. Die Besucherinnen und Besucher können sich dabei unter anderem auf Gaming-Stationen, eine Comic-Werkstatt, einen Makerspace mit 3D-Druck, Robotik sowie Projektionen und Animationen freuen.

Das Projekt «Mädchen in MINT» lädt dazu ein, mit UV-Licht und alten fotografischen Techniken eigene Bilder zu erstellen. Außerdem gibt es eine Ausstellung über Frauen in der Wissenschaft und eine Klanginstallation aus vorangegangenen Ferienprojekten.



Die Veranstaltung findet in zwei Zeitfenstern statt: von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Eine Voranmeldung ist erforderlich.