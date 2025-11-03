Fußballcamps in den Herbstferien

In den Herbstferien veranstaltet die Fußballferienschule Berlin-Brandenburg wieder Fußballcamps für Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 14 Jahren. Die ganztägigen Camps finden auf dem Sportplatz Augustusstraße in Mitte und auf dem Sportplatz Körtingstraße in Mariendorf statt. Im Feriencamp sind Frühstück, Vesper, ein gesundes Mittagessen und Getränke inklusive.



Die Kinder müssen kein Mitglied in einem Fußballverein sein, um am Camp teilnehmen zu können. Alle Kinder, die gerne Fußball spielen, sind willkommen.