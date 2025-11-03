Fußballcamps in den Herbstferien

20. bis 31. Oktober 2025

Fußballcamp

Die Fußballferienschule Berlin-Brandenburg bietet in den Herbstferien Fußballcamps für Kinder von 5 bis 14 Jahren an.

In den Herbstferien veranstaltet die Fußballferienschule Berlin-Brandenburg wieder Fußballcamps für Mädchen und Jungen im Alter von 5 bis 14 Jahren. Die ganztägigen Camps finden auf dem Sportplatz Augustusstraße in Mitte und auf dem Sportplatz Körtingstraße in Mariendorf statt. Im Feriencamp sind Frühstück, Vesper, ein gesundes Mittagessen und Getränke inklusive.

Die Kinder müssen kein Mitglied in einem Fußballverein sein, um am Camp teilnehmen zu können. Alle Kinder, die gerne Fußball spielen, sind willkommen.

Auf einen Blick

Event
Fußballcamps in den Sommerferien
Preis
ab 200 Euro
Location
Verschiedene Orte in Berlin
Beginn
20. Oktober 2025
Ende
31. Oktober 2025
Anmeldung
fussballschule.berlin

