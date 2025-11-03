Ferienkurs im Galli Theater

© dpa
Das Galli Theater lädt in den Herbstferien zu einem kreativen Theaterkurs für Kinder ein.
Das Galli Theater bietet auch in den Herbstferien wieder einen Kurs für Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren an. Unter der Leitung von Tommy Matuszewski lernen die Kinder spielerisch die Grundlagen des Theaterspiels kennen. Im Mittelpunkt stehen Schauspiel, Tanz und Gesang, aber auch deutliches Sprechen und Teamarbeit. Ein Workshop dauert jeweils eine Woche und nimmt den Kindern auch die Scheu, sich vor anderen zu präsentieren. Am Ende der Woche führen die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler ihr eigenes Theaterstück vor Eltern und Freunden auf.
