Ferienkurs im Galli Theater

20. bis 31. Oktober 2025

Galli Theater Kinderkurs

Symbolbild

© dpa

Das Galli Theater lädt in den Herbstferien zu einem kreativen Theaterkurs für Kinder ein.

Das Galli Theater bietet auch in den Herbstferien wieder einen Kurs für Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren an. Unter der Leitung von Tommy Matuszewski lernen die Kinder spielerisch die Grundlagen des Theaterspiels kennen. Im Mittelpunkt stehen Schauspiel, Tanz und Gesang, aber auch deutliches Sprechen und Teamarbeit. Ein Workshop dauert jeweils eine Woche und nimmt den Kindern auch die Scheu, sich vor anderen zu präsentieren. Am Ende der Woche führen die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler ihr eigenes Theaterstück vor Eltern und Freunden auf.

Auf einen Blick

Event
Ferienkurs im Galli Theater
Preis
200 Euro, 160 Euro für das 2. Kind
Beginn
20. Oktober 2025
Ende
31. Oktober 2025
Öffnungszeiten
10 bis 14 Uhr
Anmeldung
galli-berlin.de

Galli Theater

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Oranienburger Straße 32
10117 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Tanz im August (13)

© Naima Maleika

Event-Highlights im August 2026

Die Berlin-Eventvorschau für August 2026. Pop-Kultur, Zug der Liebe, Tanz im August, Tag der offenen Tür der Bundesregierung und vieles  mehr

Aktualisierung: 3. November 2025