Insekten aus Naturmaterialien basteln

Familien und Kinder ab vier Jahren beschäftigen sich in einem Workshop im Urbanen Waldgarten in Berlin-Britz mit Insekten, insbesondere Bestäubern, und lernen ihre fantastischen Eigenheiten kennen. Nach einer Beobachtungsrunde im Waldgarten modellieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Ton und Naturmaterialien anatomisch korrekte Insekten. Der Familienworkshop ist offen für inklusive Teilnehmerinnen und Teilnehmer und wird mehrsprachig in Deutsch, Englisch und Französisch angeboten.