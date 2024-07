Kinder von sieben bis zwölf Jahren beschäftigen sich bei einem Workshop in der Julia Stoschek Foundation mit der Fotografie in der Kunst. Sie erfahren, wie Künstlerinnen und Künstler Video- und Fotokameras eingesetzt haben, um ihren eigenen Körper und die Welt um sie herum zu erkunden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lassen sich von den Kunstwerken in der Sammlung inspirieren und lernen unter professioneller Anleitung spielerisch einige Grundlagen der Performance-, Klang- und Videokunst kennen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.