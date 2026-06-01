Kinderfest im TJP

30. und 31. Mai 2026

Spielende Kinder

© dpa

Der Technische Jugendbildungsverein in Praxis begeht den Internationalen Kindertag mit einem großen Fest und vielen Angeboten. Kinder können dort einen Strohhut für den Sommer gestalten, ein Insektenhotel basteln oder in der Werkstatt tüfteln.

Ein ganzes Wochenende lang feiert der Technische Jugendbildungsverein in Praxis den Internationalen Kindertag. Familien und Kinder können sich an den zahlreichen Do-it-yourself-Angeboten rund um Technik, Handwerk und Kreativität ausprobieren. Sie haben die Gelegenheit, an Bausätzen und Drahtfiguren im Bereich Elektronik zu tüfteln oder mit 3D-Druckern Namensschilder oder Lesezeichen zu drucken. Außerdem können die Besucher:innen einen Strohhut für den Sommer gestalten, Insektenhotels und Boote basteln oder im Labor eine kleine chemische Schaumparty veranstalten. Die Angebote richten sich an Familien mit Kindern von 6 bis 14 Jahren.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kinderfest zum Internationalen Kindertag
Location
Technischer Jugendbildungsverein in Praxis
Beginn
30. Mai 2026
Ende
31. Mai 2026
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr
Eintritt
kostenlos, je nach Angebot wird ein Unkostenbeitrag berechnet

Technischer Jugendbildungsverein in Praxis

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Adresse
Lobitzweg 1-5
12557 Berlin

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