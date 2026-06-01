Kinderfest im TJP

Ein ganzes Wochenende lang feiert der Technische Jugendbildungsverein in Praxis den Internationalen Kindertag. Familien und Kinder können sich an den zahlreichen Do-it-yourself-Angeboten rund um Technik, Handwerk und Kreativität ausprobieren. Sie haben die Gelegenheit, an Bausätzen und Drahtfiguren im Bereich Elektronik zu tüfteln oder mit 3D-Druckern Namensschilder oder Lesezeichen zu drucken. Außerdem können die Besucher:innen einen Strohhut für den Sommer gestalten, Insektenhotels und Boote basteln oder im Labor eine kleine chemische Schaumparty veranstalten. Die Angebote richten sich an Familien mit Kindern von 6 bis 14 Jahren.