Wer gern singt und Mitglied in einem Chor werden möchte, hat am Tag der offenen Tür des Staats- und Domchors Berlins und des Mädchenchors der Sing-Akademie zu Berlin die Gelegenheit dazu. Im Joseph-Joachim-Konzertsaal der Universität der Künste stellen sich die Chöre in Kurzkonzerten vor. Anschließend findet ein Vorsingen für Jungen- und Mädchenstimmen statt. Die Veranstaltung richtet sich an Mädchen und Jungen ab sieben Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich.