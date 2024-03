Das Wasser im Körper

Rund um den Weltwassertag eröffnet das Kindermuseum unterm Dach unter dem Titel „HaZweiOohh! – Willkommen beim Wasserfloh“ die neue Sonderausstellung. Kinder haben dort die Gelegenheit, gemeinsam mit Wasserfloh Daphne unser wichtigstes Lebensmittel zu erforschen. In der Ausstellung geht es um Fragen wie "Woraus besteht Wasser?", "Wie viel steckt in unserem Körper?", "Und warum müssen wir es ständig nachfüllen?". In verschiedenen Mitmach-Stationen und einer bunten Teichwelt gehen Kinder zwischen vier und zwölf Jahren diesen Fragen auf den Grund. Der Zugang ist barrierefrei.