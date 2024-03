Einen eigenen Trickfilm drehen

Beim Tüftel-Samstag in der Humboldt-Bibliothek erhalten Familien und Kinder Einblick in die Welt des Trickfilms. Im Filmstudio haben sie die Gelegenheit, eigene Trickfilme mit Stop Motion zu drehen. Auch die Figuren basteln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür selbst und lassen diese vor einer Kulisse tanzen. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.