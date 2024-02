Selbstbehauptungs- und Resilienz-Kurs

Kinder werden in der Schule oder in der Freizeit immer wieder mit Konfliktsituationen konfrontiert und erleben auch Mobbing. Um damit umzugehen, lernen Kinder von sechs bis zehn Jahren in einem Workshop wirksame Methoden kennen, um Konflikte gewaltfrei zu lösen. In Rollenspielen erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie widerstandsfähiger werden und selbstbestimmt im Alltag agieren können.