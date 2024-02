Tiernasen aus Eierkarton

In einem Workshop bei Modulor können Kinder lustige Tiernasen basteln, um ihren Faschingskostümen den letzten Schliff zu geben. Die Tiernasen werden aus Eierkartons hergestellt. Alle dafür benötigten Materialien sind vor Ort vorhanden. Ein Einstieg in den Workshop ist während des Kurszeitraums jederzeit möglich. Kinder ab zehn Jahren können selbständig an dem Workshop teilnehmen, Kinder ab fünf Jahren nur in Begleitung einer erwachsenen Person.