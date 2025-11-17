Laternenumzug in Friedrichshain

15. November 2025

Laternenumzug zum Martinstag

Das Projekt:Kirche veranstaltet den dritten Martinsumzug in Friedrichshain mit Laternen, Musik und einem Pferd. Davor können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam Laternen basteln.

In Friedrichshain startet der dritte Laternenumzug. In der Zwingli-Kirche können Familien und Kinder ab 15 Uhr gemeinsam Laternen basteln. Für Bastelmaterial wird gesorgt. Der Umzug beginnt um 17:30 Uhr am Rudolfplatz und führt über die Modersohnbrücke zum RAW-Gelände. Angeführt wird der Umzug von einem Pferd. Dazu gibt es Musik, Glühwein, Kinderpunsch und Weckmänner. Außerdem werden gemeinsam Adventslieder gesungen.

Auf einen Blick

Martinstag
Laternenumzug in Friedrichshain 2025
Location
Zwingli-Kirche
Beginn
15. November 2025
Startzeiten
ab 15 Uhr Laternen basteln, um 17.30 Uhr beginnt der Laternenumzug
Eintritt
kostenlos, Spende erbeten

Zwingli-Kirche

Adresse
Rudolfstraße 14
10245 Berlin

Verkehrsanbindungen

