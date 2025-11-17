Laternenumzug in Friedrichshain

© dpa
Das Projekt:Kirche veranstaltet den dritten Martinsumzug in Friedrichshain mit Laternen, Musik und einem Pferd. Davor können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam Laternen basteln.
In Friedrichshain startet der dritte Laternenumzug. In der Zwingli-Kirche können Familien und Kinder ab 15 Uhr gemeinsam Laternen basteln. Für Bastelmaterial wird gesorgt. Der Umzug beginnt um 17:30 Uhr am Rudolfplatz und führt über die Modersohnbrücke zum RAW-Gelände. Angeführt wird der Umzug von einem Pferd. Dazu gibt es Musik, Glühwein, Kinderpunsch und Weckmänner. Außerdem werden gemeinsam Adventslieder gesungen.
