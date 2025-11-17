Laternenumzug in Friedrichshain

In Friedrichshain startet der dritte Laternenumzug. In der Zwingli-Kirche können Familien und Kinder ab 15 Uhr gemeinsam Laternen basteln. Für Bastelmaterial wird gesorgt. Der Umzug beginnt um 17:30 Uhr am Rudolfplatz und führt über die Modersohnbrücke zum RAW-Gelände. Angeführt wird der Umzug von einem Pferd. Dazu gibt es Musik, Glühwein, Kinderpunsch und Weckmänner. Außerdem werden gemeinsam Adventslieder gesungen.