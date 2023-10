Ein Wochenende für vielfältige Familien

Familie bedeutet heute nicht mehr nur die klassische Konstellation aus Mutter, Vater und Kind. Es gibt diverse Familienformen wie Alleinerziehende, Patchworkfamilien, Regenbogenfamilien oder Co-Parenting. Das FEZ-Berlin veranstaltet unter dem Motto "We are family?!" zwei Tage lang zahlreiche Workshops und Informationsangebote zu dem Thema. So gibt es in der Eltern-Kinder-Lernwerkstatt Gelegenheit zu tanzen, lesen und basteln. Außerdem können Familien und Kinder gemeinsam kochen. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren.