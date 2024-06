Neue Mode aus alten Kleidungsstücken

In der gelben Villa können Kinder ab acht Jahren in den Herbstferien aus ihrer alten Kleidung etwas Neues kreieren. Im Ferien-UpCycling-Modeatelier geht es vor allem darum, aus dem alten Lieblingskleidungsstück, das zum Beispiel zu klein geworden ist oder Flecken hat, neue Mode und Accessoires zu nähen. Die gelbe Villa bietet in den Herbstferien noch weitere Workshops an.