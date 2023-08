Hockeycamp in den Sommerferien

In der letzten Woche der Sommerferien veranstaltet die Hockeyabteilung des Steglitzer Tennis-Klubs 1913 ein Hockeycamp für alle Mädchen und Jungen. Das MiniCamp23 richtet sich an Kinder der Jahrgänge 2017 bis 2018. Das SommerClassicCamp23 ist für Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2009 bis 2016. Während des Hockeycamps haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer täglich ein altersgerechtes Trainingsprogramm. Neben dem Hockeytraining stehen auch Koordinations- und Bewegungsspiele auf dem Programm sowie ein Besuch im Freibad. Außerdem werden Aufführungen vorbereitet und am Freitag wird eine Abschiedsparty veranstaltet. Essen und Getränke sind inklusive. Das MiniCamp23 findet täglich von 8 oder 9 Uhr bis 14 oder 16 Uhr statt, je nach Früh- oder Spätbetreuung, das SommerClassicCamp23 findet täglich von 8 oder 9 Uhr bis 19 Uhr statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Anmeldeschluss ist der 9. Juli 2023.