Bei einem Workshop im Haus Bastian lernen Familien und Kinder, wie man mit Bildern Geschichten erzählt.

Comics und andere Kunstwerke erzählen Geschichten in Bildern. Wie das funktioniert, erfahren Familien und Kinder bei einem Workshop im Haus Bastian - Zentrum für kulturelle Bildung. Dabei lernen sie die Protagonist:innen in Lebensgröße kennen und entwickeln eigene Bildgeschichten in Form eines Comics oder mit Fotos. Diese werden dann in einem Magazin festgehalten.