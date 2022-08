Familienfest in der NochMall

Das Second Hand-Kaufhaus NochMall feiert bereits seinen zweiten Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums gibt es ein buntes Familienfest.

Wer seine Sommerferien in Berlin verbringt, wird sich alles andere als langweilen. Die besten Tipps gibt es hier. mehr

© dpa

Die Auswahl an guten Eisdielen & Eiscafés in Berlin ist enorm. Doch auch am Berliner-Eishimmel glänzen einige Eiscreme-Sterne heller als andere: Die Top10-Eisdielen der Berlin.de-Redaktion. mehr