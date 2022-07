Tanzen wie der Lieblings-Comic-Held oder die Disney-Prinzessin: Beim Workshop Cartoon Dance in den Gärten der Welt können Kinder genau das lernen.

Einmal tanzen wie die (Disney)-Comic-Figuren - das können Kinder zwischen fünf und zehn Jahren beim Workshop Cartoon Dance für Kinder in den Gärten der Welt lernen. Auf den Grundlagen der modernen Tanztechnik Modern Dance werden erste Tanzkombinationen gelernt, bevor die Kinder dann in die Tanzschuhe der Comic-Figuren von Disney und Co hüpfen.