Pokémon Go Fest im Britzer Garten

An drei Tagen im Juni verwandelt sich der Britzer Garten in eine große Arena für Pokémon-Fans.

Von Freitag, den 1. Juli 2022 bis Sonntag, den 3. Juli 2022 wird der Britzer Garten ein Wochenende lang zum wichtigsten Ort für Fans des virtuellen Spiels Pokémon Go. Das Pokémon Go Fest bietet drei Tage lang Abenteuer und neue Inhalte für Pokémon-Spieler. Zahlreiche neue Pokémons wollen eingefangen und trainiert werden, also bequeme Schuhe und einen vollen Handyakku nicht vergessen.