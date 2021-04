Kochen mit dem Kindermuseum unterm Dach

Beim Kindermuseum unterm Dach finden kleine Köchinnen und Köche nicht nur leckere Rezepte für Zuhause, sondern können auch mit ihren eigenen Kreationen Teil der Ausstellung werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Berlin umfangreiche Beschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen bis zum Ablauf des 09. Mai 2021 nicht stattfinden. Museen und Galerien dürfen unter strengen Auflagen öffnen. Besucher müssen einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Weitere Kultureinrichtungen bleiben derzeit geschlossen. Weitere Informationen »

Leckere Knusper-Cookies mit Haferflocken und Schokolade, selbstgemachtes Müsli mit Früchten, oder würzige Kartoffelecken mit eigener Dipkreation - das Kindermuseum unterm Dach bietet einfache aber kreative Rezepte an, die Kinder und ihre Familien leicht in der heimischen Küche ausprobieren können. Wer bereits Erfahrung beim Kochen und eigene Kreationen geschaffen hat, kann dieser auf einer Mitmachkarte festhalten und schafft es so vielleicht sogar auf die Rezeptliste des Museums.