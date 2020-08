Digitaler Workshop: Alles im Fluss

Kinder aus Berliner Schulen können bei dem kostenlosen Workshop Experimente durchführen, Filme produzieren und virtuelle Plakate entwickeln.

Zentrales Thema des Ferienworkshops ist Mikroplastik. Die teilnehmenden Kids nähern sich der Problematik, indem sie in die Rolle des Wissenschaftlers schlüpfen. Vorab erhält jeder per Post eine Experimentierbox. Unter Anleitung führen die kleinen Forscher in spe verschiedene Experimente durch und dokumentieren sie. Anschließend lernen sie, einen Stop-Motion-Film zu produzieren - die individuellen Ergebnisse aus den Experimenten dienen hierbei als thematische Grundlage. Die Filme können auf den Kanälen des Veranstalters veröffentlicht werden. Abschließend erstellt jeder Teilnehmer ein digitales Plakat, welches zum Abschluss des Workshops präsentiert wird.



Der Online-Kurs richtet sich an Berliner Schüler zwischen 10 und 14 Jahren. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Internetzugang sowie Zugriff auf ein Laptop oder PC sowie auf ein Smartphone.