Mathe-Challenge: Mathe im Mai

Schüler aus den Klassen 4 bis 9 können im Mai ihre Mathewissen unter Beweis stellen - und sogar Preise gewinnen.

Die Mathe-Challenge geht auf das beliebte Format «Mathe im Advent» zurück, das Kindern einen spaßigen Mathe-Adventskalender anbieten. Aufgrund der Corona-Krise gibt es 2020 auch im April und Mai entsprechende Kalender.



So funktioniert die Challenge: Schüler und Schulklassen melden sich an und erhalten jeden Tag eine lebensnahe Mathe-Aufgabe, die zum Knobeln und Experimentieren einlädt. Für die Lösung der Aufgabe hat jeder zwei Tage Zeit - die Antwort muss online innerhalb der Frist eingereicht werden. Unter den besten Teilnehmern und Klassen werden Preise verlost. Im Vordergrund steht jedoch der Spaß am Lernen und Rätseln.