Kindersonntag im Naturkundemuseum: Wilde Tiere

Nachwuchsforscher aufgepasst: Im Museum für Naturkunde können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren experimentieren und das Tierleben Berlins erforschen.

Am Kindersonntag werden Mikroskope gezückt: Die kleinen Forscher untersuchen unter anderem, wie viel Leben in einem Wassertropfen steckt und wie DNA gewonnen werden kann. Außerdem erfahren die Kids bei einer spannenden Führung durch das Museum, welche wilden Tiere Berlin bevölkern. Anhand von Skeletten und Tierfellen tauchen sie in die Welt von Fuchs, Marder, Wildschwein und Co. ein. Beim Tierstimmenraten zeigen die kleinen Besucher, wie gut sie sich in der Berliner Tierwelt auskennen. Zum Abschluss gibt es eine Verkleidungsrunde, bei der sich jeder in ein wildes Tier verwandeln kann.