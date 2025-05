Day of the Bay an der Klaren Lanke

Angeln, Tauchen, Segeln, Windsurfen, Rudern, Stand-Up-Paddling und mehr: Beim Day of the Bay dreht sich alles um die vielfältigen Möglichkeiten, in Berlin Wassersport auszuüben. Unter Anleitung lernen Kids, Familien und Erwachsene, wie man auf einem wackeligen Board das Gleichgewicht hält, wie Fische zum beißen verleitet werden, warum ein Palstek gar nicht so schwierig ist oder was bei einer Wende unter Segeln zu beachten ist.