Märchenabende am Feuer in der Jurte

Gemeinsam um ein wärmendes Feuer sitzen und der geschulten Stimme der Geschichtenerzähler lauschen: Märchenabende haben eine lange Tradition.

Durch den dämmernden Park geht es zur warmen Jurte, in der ein gemütliches Feuer prasselt. Bis zu 40 Geschichtenfreunde finden in dem Zelt einen gemütlichen Platz, um sich von Worten und ihrer eigenen Fantasie in ferne, wundersame und fabelhafte Welten tragen zu lassen.



Die Märchenerzähler tragen in der alten Traditionen der Troubadoure, Griots und Barden keinesfalls auswendig gelernte Texte vor. Vielmehr erfinden sie ihre Geschichten jedes Mal ein bisschen neu, auch wenn der Kern stets erhalten bleibt.