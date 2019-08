Schnupperkurs auf dem Pferdehof

In kleinen Gruppen werden Kids zwischen sechs und acht Jahren an den Umgang mit Ponys und Pferden geführt. Dabei machen sie auch ihre ersten Erfahrungen im Sattel.

Bevor es an das Reiten geht heißt es zunächst, die Grundlagen der Pflege und des respektvollen Umgangs mit den Tieren zu lernen. In kleinen Theorieneinheiten werden etwa die Fress- und Verhaltensgewohnheiten der Vierbeiner erläutert. Anschließend dürfen natürlich die ersten Reitstunden nicht fehlen.



Im inklusiven Betrieb lernen die Kids jedoch nicht nur den Umgang mit den Tieren. Der Verein richtet sich an Kinder aus allen sozialen Schichten mit und ohne Beeinträchtigung. Das soziale Miteinander sowie die Entwicklung gesunden Selbstbewusstseins werden während der Schnupperkurse gefördert.