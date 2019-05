Wilder Westen im Ponyclub

18. Mai 2019

Cowgirls und -boys in spe aufgepasst: Am 18. Mai hält der Wilde Westen mit Spielen, Bastelaktionen und natürlich Pferden in Marienfelde Einzug.

© dpa

Lagerfeuer, Ponys und Geschichten in Wigwams: Ohne Zweifel ist der Wilde Westen nach Berlin gekommen. Zahlreiche Aktivitäten stehen im Ponyclub Zu den flotten Hufen den kleinen Besuchern zur Verfügung. Sie können Schmuck basteln, spaßige Spiele spielen, am Kinderschminken teilnehmen und Reitvorführungen bestaunen. Auf hungrige Mägen warten Barbecue, Stockbrot, Popcorn, Kuchen, Crêpes und mehr.

Auf einen Blick Was: Wilder Westen im Ponyclub

Wann: 18. Mai 2019

Wann genau: 11 bis 17 Uhr

Wo: Ponyclub "Zu den flotten Hufen" e.V.

Kosten: Eintritt frei : Wilder Westen im Ponyclub: 18. Mai 2019: 11 bis 17 Uhr: Eintritt frei

Ponyclub "Zu den flotten Hufen" zum Stadtplan

Adresse Lichterfelder Ring 121 12279 Berlin Zum Stadtplan

