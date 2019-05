Star Wars Event in der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek

04. Mai 2019

May, the fourth: Am 04. Mai feiert die Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek in Wilmersdorf den inoffiziellen Star Wars-Tag. Kinder ab 6 Jahren sind dazu eingeladen.

Kostüme willkommen: Natürlich dürfen die kleinen Besucher Lichtschwerter und Kostüme mitbringen. Schließlich gehören Lichtschwertduelle zum Teil des Programms. Außerdem können die Kids ihr Star Wars-Wissen in Quizes unter Beweis stellen, die legendäre Zielgenauigkeit der Sturmtruppen im Schießtraining schlagen, einen in Einzelteile zerlegten C3PO wieder zusammenbauen und spannende Rätsel lösen.

Auf einen Blick Was: Star Wars Event in der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek

Wann: 04. Mai 2019

Wann genau: 11 bis 14 Uhr

Wo: Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek

Kosten: Eintritt frei : Star Wars Event in der Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek: 04. Mai 2019: 11 bis 14 Uhr: Eintritt frei

Adresse Brandenburgische Straße 2 10713 Berlin Zum Stadtplan

