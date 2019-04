Worskshop: Analog fotografieren

Kinder von neun bis elf Jahren lernen in diesem kostenlosen Workshop, wie man analoge Kameras bedient und Bilder in der Dunkelkammer entwickelt.

Nach der Fotorunde geht es für die Kids in die Dunkelkammer. Dort erfahren sie, wie analoge Fotos entwickelt werden und können diesen Prozess selbst verfolgen und steuern. Der Workshop wird von Naturwissenschaftler Gerhard Brücker geleitet.

© dpa

Wer seine Herbstferien in in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Vorschläge, wie er seine Freizeit am besten gestalten kann. mehr