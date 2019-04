Merlins Zauberwald im Ökowerk

Der herbstliche Wald ist mit seinen bunten Farben und gelegentlichen Nebelschwaden wie geschaffen, um sich auf die Spuren des Zauberers Merlin zu begeben.

Auf der Fährte magischer Wesen wie Gespenster, Baumriesen und Miniwesen führt die abenteuerliche Entdeckungstour Kinder von sieben bis neun Jahren durch den Wald rund um das Ökowerk. Die Kinder erfahren, was einen Zauberer ausmacht und können unter anderem ihren eigenen Zaubertrank aus Mitbringseln aus dem Wald brauen.

