Gruselige Halloweenfahrt mit der Parkeisenbahn

Zu Halloween kann man die geschmückte Parkeisenbahn nehmen und durch die geisterhafte Wuhlheide fahren.

Auch die Parkeisenbahn feiert Halloween mit einer Fahrt mit dem Sonderzug. Dieser wird geschmückt und verbreitet so die richtige Stimmung. Der Zug fährt durch eine geisterhafte Wuhlheide und sorgt für ein unvergessliches Erlebnis: Verstecken sich im Park oder gar im Zug etwa Geister und andere Gruselwesen? Am Hauptbahnhof werden Marshmallows an Feuerschalen geröstet, um die Wartezeit zu überbrücken. Für den größeren Hunger gibt es Bratwurst und Hexenpunsch.