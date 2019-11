Kinderflohmarkt auf dem Helmholtzplatz

07. Oktober 2018

Der beliebte Kinderflohmarkt am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg geht 2018 in sein bereits 12. Jahr.

© www.enrico-verworner.de

Am 11. März 2018 war Saisoneröffnung des Kinderflohmarktes auf dem Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg. Von März bis Oktober können hier an 10 Flohmarkttagen Spielsachen, Kinderkleidung oder eigene Produkte zum Verkauf angeboten werden. Kinder und Jugendliche erhalten eine vergünstigte Standgebühr.

Kinderflohmarkt-Termine 2018 Die Termine für den Flohmarkt rund um das Café Kiezkind sind: 11. März, 08. April, 29. April, 13. Mai, 10. Juni, 01. Juli, 29. Juli, 19. August, 09. September, 07. Oktober. Der Markt findet an den jeweiligen Sonntagen von 9 bis 16 Uhr statt. Eine Anmeldung für den jeweils nächsten Kinderflohmarkt ist bei der Markleitung vor Ort möglich. Veranstalter ist das Machmit! Museum für Kinder.

Auf einen Blick Was: Kinderflohmarkt auf dem Helmholtzplatz 2018

Wann: 11. März bis 07. Oktober 2018 (Termine s.o.)

Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr

Wo: Rund um das Kinderflohmarkt auf dem Helmholtzplatz 201811. März bis 07. Oktober 2018 (Termine s.o.)9 bis 16 UhrRund um das Café Kiezkind auf dem Helmholtzplatz

Kinderflohmarkt auf dem Helmholtzplatz zum Stadtplan

Adresse Helmholtzplatz 1 10437 Berlin Zum Stadtplan Telefon Telefonische Anmeldung unter: 747 78 200

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Kinder Termine, Informationen und Vorverkauf von Eintrittskarten für die kindgerechte Veranstaltungen in Berlin. mehr