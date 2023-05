Tierhof Alt-Marzahn

Öffnungszeiten

Im Sommer ist der Tierhof Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15.45 Uhr geöffnet sowie Mittwoch von 8 bis 12 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen ist der Tierhof von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Im Winter ist der Hof unter der Woche von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Wochenende und an Feiertagen ist der Tierhof von 10 bis 15 Uhr für die Besucher geöffnet.