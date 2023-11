TeddyBärlinale

Es gute Gründe, am 18. November das Logenhaus in Berlin-Wilmersdorf zu besuchen. 70 Aussteller aus Deutschland, den Niederlanden und Schweden, unter ihnen 6 Europameister der Teddymacher, werden erwartet. Sie präsentieren ihre in Handarbeit hergestellten Kunstwerke in unterschiedlichsten Materialien und Ausführungen und geben eine Vorführung ihres handwerklichen Könnens. Präsentiert werden rund 2.500 Teddybären zum Anschauen und Kaufen. Von den Klassikern über die naturgetreu gestalteten Braun- und Eisbären bis zu den neuen, wilden, phantasievoll-bunten Exemplaren.