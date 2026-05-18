Bücher-Detektive-Rallye

16. Mai 2026

Kinderbücher

© dpa

Zum 80. Geburtstag des Kinderbuchverlags Oetinger veranstaltet die Buchhandlung Hugendubel am Hermannplatz eine Mitmachaktion. Kinder werden dort zu Detektiven und entdecken spielerisch neue Geschichten.

Kinder tauchen in der Buchhandlung Hugendubel tief in die Welt der Bücher ein. Zum 80. Geburtstag des Kinderbuchverlages Oetinger nehmen sie an einer Rallye teil und werden zu Bücher-Detektiven. Sie entdecken spielerisch neue Geschichten, lösen kleine Rätsel und erleben bekannte Kinderbuchheld:innen. Zum Abschluss gibt es Urkunden und kleine Überraschungen für die Kinder.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Bücher-Detektive-Rallye
Location
Buchhandlung Hugendubel
Beginn
16. Mai 2026 11:00 Uhr
Ende
16. Mai 2026 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos, um Voranmeldung wird gebeten

Buchhandlung Hugendubel

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Adresse
Hermannplatz 1
10967 Berlin

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Aktualisierung: 18. Mai 2026