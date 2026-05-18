Vatertag im Haus Natur und Umwelt

14. Mai 2026

Pony

© dpa

Zum Vatertag und zu Himmelfahrt lädt das Haus Natur und Umwelt Familien und Kinder ein. Die Besucher:innen haben dort die Gelegenheit, die Tiere zu besuchen und die Natur zu entdecken.

Familien und Kinder erleben im Haus Natur und Umwelt einen Tag in der Natur. Die Besucher:innen haben die Gelegenheit, Zeit bei den Tieren zu verbringen oder einen Spaziergang in der Natur zu unternehmen. Um 14 und 15 Uhr finden jeweils Führungen durch den kleinen Tierpark statt. Außerdem können sich die Familien und Kinder im Waldcafé stärken und ausruhen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Vatertag / Christi Himmelfahrt im Haus Natur und Umwelt
Location
Haus Natur und Umwelt
Beginn
14. Mai 2026 10:00 Uhr
Eintritt
4 Euro

Haus Natur und Umwelt

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Adresse
An der Wuhlheide 169
12459 Berlin

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Aktualisierung: 18. Mai 2026