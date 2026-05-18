Vatertag im Haus Natur und Umwelt

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Kinderbauernhöfe
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr
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Zum Vatertag und zu Himmelfahrt lädt das Haus Natur und Umwelt Familien und Kinder ein. Die Besucher:innen haben dort die Gelegenheit, die Tiere zu besuchen und die Natur zu entdecken.
Familien und Kinder erleben im Haus Natur und Umwelt einen Tag in der Natur. Die Besucher:innen haben die Gelegenheit, Zeit bei den Tieren zu verbringen oder einen Spaziergang in der Natur zu unternehmen. Um 14 und 15 Uhr finden jeweils Führungen durch den kleinen Tierpark statt. Außerdem können sich die Familien und Kinder im Waldcafé stärken und ausruhen.
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