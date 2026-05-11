Wilde Kräutersuche

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Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
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Im Freilandlabor Britz suchen und sammeln Kinder Wildkräuter. Sie erfahren, wie sie sich verwenden lassen und bereiten daraus ein Picknick.
Das Freilandlabor Britz lädt Kinder von sieben bis zwölf Jahren dazu ein, Wildkräuter zu suchen und zu sammeln. Dabei erfahren die Teilnehmer:innen, wie Gänseblümchen und Klee schmecken, wie man aus Brennnesseln Chips macht und warum Spitzwegerich eine gute Notfallmedizin ist. Die gefundenen Kräuter verwenden die Kinder anschließend für ein Picknick. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee. Die Teilnehmer:innen sollten Verpflegung mitbringen.
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