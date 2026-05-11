Wilde Kräutersuche

9. Mai 2026

Wildkräuter

© dpa

Im Freilandlabor Britz suchen und sammeln Kinder Wildkräuter. Sie erfahren, wie sie sich verwenden lassen und bereiten daraus ein Picknick.

Das Freilandlabor Britz lädt Kinder von sieben bis zwölf Jahren dazu ein, Wildkräuter zu suchen und zu sammeln. Dabei erfahren die Teilnehmer:innen, wie Gänseblümchen und Klee schmecken, wie man aus Brennnesseln Chips macht und warum Spitzwegerich eine gute Notfallmedizin ist. Die gefundenen Kräuter verwenden die Kinder anschließend für ein Picknick. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee. Die Teilnehmer:innen sollten Verpflegung mitbringen.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Natur nur für Kinder: Wilde Kräutersuche
Location
Freilandlabor Britz
Beginn
9. Mai 2026 10:00 Uhr
Ende
9. Mai 2026 16:00 Uhr
Eintritt
9 Euro
Anmeldung
dialog@freilandlabor-britz.de

Freilandlabor Britz

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Adresse
Sangerhauser Weg 1
12349 Berlin

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