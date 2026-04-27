Fledermausnacht im Britzer Garten

Der nächtliche Rundgang im Britzer Garten richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren. Die Teilnehmer:innen beobachten über den Gewässern Fledermäuse bei der Nahrungssuche. Mit dem Bat-Detektor können die nächtlichen Tiere aufgespürt werden. Außerdem erhalten die Teilnehmer:innen Informationen über die Lebensweise der Fledermäuse und Möglichkeiten des Schutzes. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee.