Fledermausnacht im Britzer Garten

25. April 2026

Fledermaus

© dpa

Das Freilandlabor Britz lädt zu spannenden Abendstunden im Britzer Garten ein. Über den Gewässern beobachten die Besucher:innen Fledermäuse bei der Nahrungssuche.

Der nächtliche Rundgang im Britzer Garten richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren. Die Teilnehmer:innen beobachten über den Gewässern Fledermäuse bei der Nahrungssuche. Mit dem Bat-Detektor können die nächtlichen Tiere aufgespürt werden. Außerdem erhalten die Teilnehmer:innen Informationen über die Lebensweise der Fledermäuse und Möglichkeiten des Schutzes. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Fledermausnacht im Britzer Garten
Location
Britzer Garten
Beginn
25. April 2026 20:00 Uhr
Ende
25. April 2026 22:00 Uhr
Eintritt
6,87 Euro, ermäßigt 4,94 Euro, zuzüglich Parkeintritt

Britzer Garten

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Adresse
Mohriner Allee 152
12347 Berlin

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Aktualisierung: 27. April 2026