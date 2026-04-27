Fledermausnacht im Britzer Garten

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Das Freilandlabor Britz lädt zu spannenden Abendstunden im Britzer Garten ein. Über den Gewässern beobachten die Besucher:innen Fledermäuse bei der Nahrungssuche.
Der nächtliche Rundgang im Britzer Garten richtet sich an Familien mit Kindern ab acht Jahren. Die Teilnehmer:innen beobachten über den Gewässern Fledermäuse bei der Nahrungssuche. Mit dem Bat-Detektor können die nächtlichen Tiere aufgespürt werden. Außerdem erhalten die Teilnehmer:innen Informationen über die Lebensweise der Fledermäuse und Möglichkeiten des Schutzes. Der Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
An diesem Wochenende möchten sich einige Berliner Kids sicherlich gerne dreiteilen: Die Hauptstadt bietet kleinen Berlinern wieder ein vielfältiges Programm. mehr